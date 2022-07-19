Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin tahminleri belli oldu. Merkez Bankası faiz kararı ne olur, yorumlar! Merkez Bankası faiz beklentisi nedir? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 yılının 7. faiz kararını 21 Haziran Perşembe günü açıklayacak. Milyonlar Merkez'in vereceği kararı merakla beklerken, ekonomistlerin katıldığı anketlere göre faizin yüzde 14'te sabit kalması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

BEKLENTİ ANKETİ 11 EKONOMİSTİN KATILIMIYLA SONUÇLANDI

21 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

GEÇEN AY DA YÜZDE 14'TE SABİT BIRAKILMIŞTI

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.