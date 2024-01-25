Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 2024 Faiz beklentisi nedir?

Merkez Bankası'nın faiz kararına dair beklentiler ve 2024 yılına yönelik tahminler gündemde. Ekonomi çevrelerinde Merkez Bankası'nın alacağı kararlar ve bu kararların ekonomiye etkileri merak konusu. Arama motorlarında 2024 faiz beklentisi sorgulatılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 2024 Faiz beklentisi nedir? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılmıştı. Ekonomistler bu ay da 250 baz puan artışlar politika faizinin yüzde 45 olmasını öngörüyor.

FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası bugün saat 14.00'te yılın ilk faiz kararını açıklayacak.