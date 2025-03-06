Merkez Bankası faiz kararı düşerse altın ne olur? Faiz indirimi altın fiyatlarını nasıl etkiler?

Merkez Bankası faiz kararı düşerse altın ne olur? sorusu, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Faiz oranlarının değişmesi, altın piyasası başta olmak üzere birçok yatırım aracını doğrudan etkiler. Peki, faiz düşerse altın düşer mi yoksa yükselir mi?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI DÜŞERSE ALTIN NE OLUR?

Faiz indirimi, genellikle TL'nin değer kaybetmesine sebep olur. TL'nin değeri düştüğünde, yatırımcılar değerini koruyabilen ve enflasyona karşı güvenli liman olarak görülen altına yönelirler. Bu da altın talebini artırarak fiyatları yukarı çeker.

Türkiye'de faiz indirimi genellikle TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesine neden olur. Doların değer kazanması ise altının TL cinsinden fiyatını artırır. Ayrıca, küresel piyasalarda doların zayıflaması durumunda ons altın fiyatları da artabilir.

FAİZ DÜŞERSE DÖVİZ NE OLUR?

Faiz indirimi, Türk lirasını daha az cazip hale getirir. Yatırımcılar yüksek getiri elde edemedikleri için TL'den çıkarak döviz (özellikle dolar ve euro) alımına yönelirler. Bu durum dövize olan talebi artırır ve döviz kurları yükselir. Faiz oranlarının düşmesi, özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda, yatırımcıların Türk varlıklarına olan güvenini azaltabilir. Yabancı yatırımcılar da Türkiye'ye olan yatırımlarını azaltarak dövizlerini geri çekebilirler. Bu durum dövize olan talebi artırır ve TL'yi zayıflatır.