MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Kasım ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi?

Faiz artarsa dolar, euro ve altın ne olur sorusu gündeme gelirken 21 Kasım TCMB faiz kararını açıklandı. Kasım ayı faiz oranı yüzde kaç arttı, sabit mi kaldı ve faiz oranı kaç oldu merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu piyasaların merakla beklediği Kasım ayı faiz kararı belli oldu. Kasım ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi kaldı? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

TCMB, faizi yüzde 50'de sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu.

FAİZ ARTTI MI?

Kasım ayı faiz kararı, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu.