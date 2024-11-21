MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Kasım ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi?
21 Kasım Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Faiz arttı mı, sabit mi kaldı ve faiz oranı yüzde kaç oldu merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplandı. Kasım ayı faiz kararı ne oldu? Faiz arttı mı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, TCMB faiz oranı yüzde kaç oldu?
Faiz artarsa dolar, euro ve altın ne olur sorusu gündeme gelirken 21 Kasım TCMB faiz kararını açıklandı. Kasım ayı faiz oranı yüzde kaç arttı, sabit mi kaldı ve faiz oranı kaç oldu merak ediliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu piyasaların merakla beklediği Kasım ayı faiz kararı belli oldu. Kasım ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi kaldı? Detaylar haberimizdedir…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI
TCMB, faizi yüzde 50'de sabit tuttu.
MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu.
FAİZ ARTTI MI?
Kasım ayı faiz kararı, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu.
21 Kasım 2024 Tarihli PPK Kararı: 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu. pic.twitter.com/GcxgUec22n— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) November 21, 2024