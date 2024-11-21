Merkez Bankası faiz indirimi olur mu? PPK toplantı tarihleri! 2024 MB Kasım ayı faiz kararı ne olur?

PPK toplantı tarihleri ve Merkez Bankası faiz indirimi olur mu konuları gündemde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizdedir...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NEDİR?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ OLUR MU?

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. TCMB'nin yapılacak PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.