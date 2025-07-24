Merkez Bankası faiz düşerse dolar düşer mi? Faiz düşerse dolar ne olur?

Son günlerde yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin sıkça sorduğu "Merkez Bankası faiz indirimi dolar etkisi nedir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ekonomi uzmanlarına göre faiz oranlarının düşürülmesi, para piyasalarında dengeleri doğrudan etkiliyor. Peki, Faiz düşerse dolar ne olur?

FAİZ DÜŞERSE DOLAR DÜŞER Mİ?

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesi, Türk Lirası'nın değer kaybetmesine ve dolar kurunun yükselmesine neden olabiliyor. Bu etki, yatırımcıların TL yerine daha karlı ve güvenli gördükleri yabancı para birimlerine yönelmesiyle açıklanıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası faiz indirimi dolar etkisi söz konusu olduğunda, bu yönelim piyasaları doğrudan etkiliyor.

FAİZ DÜŞERSE DOLAR NE OLUR?

Bazı dönemlerde, Merkez Bankası faiz indirimi önceden öngörüldüğünde dolar kurunda ani bir değişiklik yaşanmayabiliyor. Bu noktada Merkez Bankası'nın iletişim politikası ve piyasaya verdiği güven oldukça belirleyici oluyor. Merkez Bankası faiz indirimi dolar etkisi bu gibi durumlarda daha sınırlı kalabiliyor.

Ekonomi uzmanları, faiz indirim kararlarının sadece döviz kurunu değil, aynı zamanda enflasyon, yatırım iştahı ve cari denge gibi diğer ekonomik göstergeleri de etkilediğini belirtiyor. Bu nedenle Merkez Bankası faiz indirimi dolar etkisi, yalnızca kur bazında değil, bütüncül bir ekonomik analizle değerlendirilmelidir.