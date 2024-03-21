Merkez Bankası faiz artarsa borsa ne olur? Faiz kararı borsayı nasıl etkiler?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faizi arttı mı, düştü mü? Merkez Bankası faiz artarsa borsa ne olur? Faiz kararı borsayı nasıl etkiler? İşte ayrıntılar.

TCMB FAİZ NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (Kurul), mart ayına ilişkin politika faizi oranını belirledi.

Kurul, bir önceki şubat toplantısında politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Ancak, mart ayında alınan kararla birlikte politika faizi oranı yüzde 45'ten 500 baz puan artışla yüzde 50 seviyesine yükseltildi.

FAİZ KARARI SONRASI BORSA NE OLUR?

Yüksek faiz oranları, alternatif olarak daha güvenli kabul edilen faiz getirisi sağlayan yatırım araçlarını cazip hale getirebilir. Bu durumda hisse senetleri gibi riskli varlıkların cazibesi azalabilir ve hisse senetlerinin değeri düşebilir. Genellikle yüksek faiz oranları, hisse senetleri piyasalarında satış baskısı yaratabilir. Bu da borsa endekslerinin düşmesine yol açabilir. Yatırımcılar, yüksek faiz oranlarının olduğu dönemlerde daha az riskli yatırımlara yönelebilir. Bu durumda hisse senetleri işlem hacmi azalabilir.

FAİZ ARTARSA BORSA DÜŞER Mİ?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.