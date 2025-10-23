Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne oldu? SON DAKİKA! Merkez Bankası faizi indirdi mi, faiz kaç puan indirildi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Ekim ayı toplantısında önemli bir karar aldı. Başkan Yaşar Fatih Karahan liderliğinde toplanan Kurul, ekonomideki mevcut gelişmeler ve enflasyon dinamikleri göz önünde bulundurularak kararını verdi. Peki, Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faizi indirdi mi, faiz kaç puan indirildi? Ekim ayı faiz kararı haberimizde!

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e düşürerek 100 baz puanlık bir indirim gerçekleştirdi. Bu adım, ekonomik büyüme ve enflasyon arasındaki hassas dengeyi gözeterek para politikasının yönünü belirledi.

Ekim ayı kararları Türkiye ekonomisi açısından dikkatle takip edilirken, faiz oranlarındaki değişiklikler piyasalar, yatırımcılar ve tüketiciler için belirleyici bir rol oynuyor. Peki, Merkez Bankası'nın bu yeni faiz oranları piyasalara nasıl yansıyacak? İşte detaylar…

MERKEZ BANKASI FAİZİ İNDİRDİ Mİ?

Evet, Merkez Bankası Ekim ayı toplantısında faiz indirimine gitti. Kurul, politika faiz oranında 100 baz puanlık indirime karar vererek, ekonomide büyüme dinamiklerine destek verirken, aynı zamanda enflasyonla mücadelede dengeli bir duruş sergiledi.

Buna ek olarak, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39'dan yüzde 38'e çekti. Bu değişiklikler, bankalararası para piyasasında likidite koşullarının iyileştirilmesi ve kredi akışının desteklenmesi açısından önem taşıyor.

Faiz indirimi kararı, enflasyonun ana eğiliminde yaşanan yükselişe rağmen, dezenflasyon sürecinin yavaşlaması ve talep koşullarının zayıf seyrine bağlı olarak alındı. Bu nedenle, TCMB'nin aldığı karar, ekonomik büyüme ile fiyat istikrarı arasında dikkatli bir denge kurma çabası olarak yorumlanabilir.

MERKEZ BANKASI FAİZ KAÇ PUAN İNDİRİLDİ?

Merkez Bankası'nın politika faizi indirimi tam olarak 100 baz puan oldu. Bu indirimle birlikte:

Politika faizi: %40,5'ten %39,5'e

Gecelik borç verme faizi: %43,5'ten %42,5'e

Gecelik borçlanma faizi: %39'dan %38'e

Merkez Bankası, bu kararları alırken enflasyonun mevcut seyri, fiyatlama davranışları ve dezenflasyon sürecindeki gelişmeleri yakından değerlendirdi. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışların enflasyon beklentileri üzerindeki etkisi, para politikası kararlarında önemli bir belirleyici oldu.

Kurul açıklamasında, fiyat istikrarının sağlanmasına kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği vurgulandı. Ayrıca, politika faizinde atılacak adımların büyüklüğünün enflasyon görünümüne bağlı olarak ihtiyatlı ve toplantı bazlı gözden geçirileceği ifade edildi.