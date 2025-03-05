MERKEZ BANKASI ALTIN KURU: Cumhuriyet altını ne kadar? Ata lira ne kadar?

Küresel ekonomide artan belirsizlikler, altın fiyatlarında gözle görülür artışlara neden oluyor. Özellikle ABD'nin Çin'e yönelik uyguladığı ek gümrük vergisi kararları ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik tedbirler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oldu. Peki, 5 Mart 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar..

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 11:44 itibariyle yüzde 0,04 artarak 22980.47'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını ne kadar

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 11:44 itibariyle yüzde 0,06 artarak 23088.86'dan işlem görüyor.

Ata lira ne kadar

ATA LİRA NE KADAR?

Ata altın saat 11:44 itibariyle yüzde -0,04 değer kaybıyla23253.00'dan işlem görüyor.

Merkez Bankası altın kuru