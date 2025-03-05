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MERKEZ BANKASI ALTIN KURU: Cumhuriyet altını ne kadar? Ata lira ne kadar?

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5 Mart 2025 itibarıyla altın piyasalarında önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında kayda değer değişimlere yol açtı. Peki, Merkez Bankası altın kurunda son durum ne? Cumhuriyet altını ne kadar? Ata lira ne kadar? İşte, detaylar…

Küresel ekonomide artan belirsizlikler, altın fiyatlarında gözle görülür artışlara neden oluyor. Özellikle ABD'nin Çin'e yönelik uyguladığı ek gümrük vergisi kararları ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik tedbirler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oldu. Peki, 5 Mart 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Cumhuriyet altını ne kadar? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar..

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 11:44 itibariyle yüzde 0,04 artarak 22980.47'den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI ALTIN KURU: Cumhuriyet altını ne kadar? Ata lira ne kadar?Cumhuriyet altını ne kadar

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 11:44 itibariyle yüzde 0,06 artarak 23088.86'dan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI ALTIN KURU: Cumhuriyet altını ne kadar? Ata lira ne kadar?Ata lira ne kadar

ATA LİRA NE KADAR?

Ata altın saat 11:44 itibariyle yüzde -0,04 değer kaybıyla23253.00'dan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI ALTIN KURU: Cumhuriyet altını ne kadar? Ata lira ne kadar?Merkez Bankası altın kuru

MERKEZ BANKASI ALTIN KURU: Cumhuriyet altını ne kadar? Ata lira ne kadar?
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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