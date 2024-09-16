Meritking nedir? Meritking news ne sitesidir?

Galatasaray'ın Çaykur Rize spor maçında formasında yer alan ve sırt sponsoru Meritking.news'in yasadışı bir bahis sitesinin haber sitesi olduğu iddia edildi. Meritking nedir? Meritking news ne sitesi?

MERİTKİNG NEDİR?

Gaatasaray "Meritking.news"ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını KAP'a şu şekilde duyurdu:

Şirketimiz ve Serwin Global Solutions SDN BHD arasında küresel bir dijital spor haber web sitesi kanalı olan "Meritking.news" markası tanıtımı özelinde kullanılmak üzere 2024/25 ve 2025/26 futbol sezonlarını kapsayacak şekilde Galatasaray erkek futbol takımımızın Türkiye Trendyol Süper Ligi ve Türkiye Ziraat kupasında oynayacağı maçlarda forma sırtı ve sair reklam ve tanıtım haklarını içeren yıllık 3.155.000 Amerikan Doları + KDV tutarında sponsorluk ve reklam anlaşması imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sarı kırmızılı takıma sponsor olan Meritking.news adlı spor haberleri sitesinin yasadışı bir bahis sitesine ait haber sitesi olduğu iddia edildi. Galatasaray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmese de Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray yöneticileri konuyla ilgili olarak, "Bizim sözleşmemiz meritking. news haber sitesi ile. Bu sitenin herhangi bir şekilde yasadışı bahis ya da kumar reklamı yapması halinde sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkımız var" açıklamasını yaptığı belirtildi.