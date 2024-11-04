MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK? Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç? (TÜİK raporları)

Ekim ayının enflasyon oranı, çalışanlar ve emekliler açısından büyük bir önem taşıyor. Çünkü bu oran, memurların alacağı maaş artışını doğrudan etkileyecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon verileri, memurların maaş zamlarının belirlenmesinde en kritik faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Peki, memur zammı ne kadar olacak? Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Detaylar haberimizde...

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. TÜİK'in %2,97 olarak açıkladığı Eylül ayı enflasyon oranının üzerine, Ekim, Kasım ve Aralık ayının da eklenmesiyle birlikte nihai zam oranı belirlenmiş olacak.

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Son enflasyon oranının Aralık sonunda TÜİK tarafından açıklanmasıyla memurların 2025 Ocak ayında alacakları maaş artışı kesinleşecektir. En düşük memur maaşı da enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranı birleştirilerek yeni yıla yansıtılacaktır.

EKİM AYI ENFLASYONU ARTTI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın 10'uncu enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ekim ayı enflasyonu 2,88 arttı, buna göre yıllık enflasyon %48,8 oldu.