MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Enflasyon farkına göre memur maaş zamları ne kadar, kaç TL? Ocak ayı memur maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı, enflasyon farkına göre belirlenecek olup, bu artış hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammını kapsayacak. Memur ve memur emeklileri için 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranları, Ocak ayında yapılacak zam miktarını doğrudan etkileyecek. Memurlar yeni yılda yapılacak zam oranını merak ediyor. Peki, Enflasyon farkına göre memur maaş zamları ne kadar, kaç TL? Ocak ayı memur maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR MAAŞ ZAMLARI NE KADAR, KAÇ TL?

2025 yılı için en düşük memur maaşı, hükümetin belirleyeceği toplu sözleşme oranlarına ve enflasyon artışlarına bağlı olarak şekillenecek.

%10,59'LUK ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025 ZAMLI MEMUR MAAŞI

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 63.879 TL

Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.147 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 58.143 TL

Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 52.465 TL

Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 64.224 TL

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 58.117 TL

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL -73.182 TL

Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.044 TL

Mühendis 1/4: 58.957 TL - 65.201 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL- 46.326 TL

Profesör 1/4: 85.671 TL - 94.744 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 62.524 TL

Vaiz 1/4: 49.161 TL- 54.367 TL

Avukat 1/4: 56.179 TL- 62.128 TL

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

2025 yılı için memurların maaş zammı hesaplanırken, yüzde 1,87 oranındaki enflasyon farkına 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde belirlenen yüzde 6'lık bir artış eklenmesiyle birlikte toplamda yüzde 7,99'luk kümülatif bir zam ortaya çıkacak. Bu zam, Ocak 2025'te memur maaşlarına yansıyacak ve her ay açıklanan aylık enflasyon oranları doğrultusunda birikimli olarak hesaplanacak.