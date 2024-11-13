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Memur zam oranı tahminleri! 2025 Ocak en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

Memur zam oranı tahminleri! 2025 Ocak en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?
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2025 yılı Ocak ayı için memur zam oranı tahminleri gündeme geliyor. En düşük memur maaş zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Bu konuda yapılan tahminler, memurların ve kamu çalışanlarının maaşlarında ne kadarlık bir artış olacağına dair ipuçları veriyor.

2025 Ocak ayı memur maaş zammı tahminleri, memurlar ve emekliler tarafından merakla bekleniyor. 2024 yılının son enflasyon oranlarına göre yapılacak olan zam oranı, 2025 Ocak ayında memur maaşlarına eklenecek. Temmuz 2024'te yapılan son zam ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak, Ocak 2025'te yapılacak artış oranının belirlenmesi için TÜFE oranları ve toplu sözleşme zam oranı dikkate alınacak. Peki, 2025 Ocak en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? Detaylar haberimizde...

2025 OCAK EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ekonomik verilere göre Ocak 2025'te en düşük memur maaşının ne kadar artacağına dair öngörüler yapılmaktadır. Özellikle enflasyon farkı ve sosyal hak iyileştirmeleri ile birlikte %40-45 aralığında bir artış beklentisi gündeme gelmiştir. Bu oranlar kesinleştiğinde, memurların 2025 yılında alacakları zamlı maaş miktarları da netleşecektir.

Memur zam oranı tahminleri! 2025 Ocak en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

2024 yılı sonu için yapılan enflasyon tahminlerine göre, 4 aylık enflasyon farkı ve memur maaşlarına yapılacak zammın büyüklüğü konusunda farklı oranlar öngörülüyor. 2024 yılının ilk altı aylık dönemi için enflasyon yüzde 19.77 olarak kaydedildi.

Memur zam oranı tahminleri! 2025 Ocak en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

YIL SONU ENFLASYON TAMİNİ

Bu verilere göre, yıl sonu itibarıyla tahmin edilen enflasyon oranı Merkez Bankası'nın tahminlerine paralel olarak yüzde 65 ile 68 arasında olacak. Bu durumda, memur ve emekli maaşlarına 2025 Ocak ayında yapılacak artış, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamında yüzde 49.45 ile yüzde 52.19 arasında olacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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