MEMUR ZAM ORANI! Memur zamları açıklandı mı? Memurlar ne kadar alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 1,64, 6 aylık enflasyonu ise 24,73 olarak duyurdu. Bu veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 oldu. Peki, Memur zamları açıklandı mı? Memurlar ne kadar alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

MEMUR ZAMLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 1,64, 6 aylık enflasyonu ise 24,73 olarak duyurdu. Bu veriler ışığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

16 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru yakından ilgilendiren maaş zamları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. En düşük memur emekli maaşı 14 bin 740 TL'den, 17 bin 586 TL'ye çıktı. En düşük memur maaşı ise 32 bin 860 TL'den, 39.205 TL'ye yükseldi.

ZAMLI BAĞ-KUR VE SSK MAAŞLARI NETLEŞTİ

BAĞ-KUR (Esnaf) maaşı ise 10 bin 178 TL'den, 12 bin 695 TL'ye yükseldi.

BAĞ-KUR (Tarım) 8 bin 089 TL'den, 10.089 TL'ye çıktı.

SSK (2000 öncesi) 11 bin 367 TL'den, 14 bin 178 TL'ye artış gösterdi.

SSK (2000 sonrası) - 7 bin 047'den, 8.789 TL'ye çıktı.