Memur ve memur emeklisi zam teklifi ne zaman, saat kaçta belli olacak? SON DAKİKA!

"Memur ve memur emeklisi zam teklifi ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak?" sorusu yanıtını buldu. Açıklamanın ardından toplu sözleşme pazarlık sürecinin hız kazanması ve son teklifin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Peki, Memur ve memur emeklisi zam teklifi ne zaman, saat kaçta belli olacak? İşte detaylar...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM TEKLİFİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 28 Temmuz'da başladı. 11 hizmet koluna ilişkin ön müzakereler tamamlandı ve sendikalar taleplerini hükümete iletti. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi için kritik öneme sahip zam teklifini kamu işveren heyeti bugün saat 14.00'te açıklayacak.

PAZARLIKLAR HIZLANACAK

Hükümetin sunacağı teklifin ardından sendikalarla pazarlık sürecinin hızlanması, nihai kararın ise ay sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Bu teklif, milyonlarca çalışanın 2026 ve 2027 yıllarındaki maaş artışlarını doğrudan etkileyecek.

MEMUR-SEN VE KAMU-SEN ZAM TALEPLERİ

Memur-Sen:

2026 yılı için %10 refah payı

İlk 6 ay %25 zam + 10 bin TL taban aylık

İkinci 6 ay %20 zam (toplam %88)

2027 yılı için ilk 6 ay %20 zam + 7.500 TL taban aylık

İkinci 6 ay %15 zam

Kamu-Sen:

Tüm memur ve emeklilere 7.500 TL seyyanen zam

2026 yılı için ilk yarı %30, ikinci yarı %20 zam + %10 refah payı

2027 yılı için iki dönemde %20 zam + ocakta ek %10 refah payı