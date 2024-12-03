Memur ve emekli zam oranı 2025'te ne kadar olacak?

Emekli ve memur zam oranı 2025 ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin maaşlarına 2025 yılı başında yapılacak zam oranları, beş aylık enflasyon verileri ve toplu sözleşme zamları üzerinden hesaplanmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Kasım ayında enflasyon yüzde 2,24 artış gösterirken yıllık enflasyon yüzde 47,09 olarak kaydedildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beş aylık dönemde yüzde 14,6 oranında bir artış oluşurken, memur ve memur emeklileri için zam oranı şimdiden yüzde 10,43 seviyesine yaklaştı. 2025 yılı için net zam oranları, Aralık ayı enflasyonu ile kesinleşecek.

MEMUR ZAM ORANI 2025

Memurlar ve memur emeklileri, 2025 yılı Ocak ayında toplu sözleşme gereği yüzde 6 oranında zam alacak. Bunun yanı sıra, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranının yüzde 10'u aşan kısmı, enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak. Kasım ayı itibarıyla son beş aylık enflasyon oranı yüzde 14,6 olarak açıklandı ve bu verilerle memur maaşları için oluşan enflasyon farkı yaklaşık yüzde 2 olarak hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılsonu enflasyon tahmini yüzde 44 seviyesinde. Bu tahmine göre, memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 4,95 olarak şekillenebilir. Bu durumda, memur ve memur emeklilerine 2025 yılı Ocak ayında yapılacak toplam zam oranı yüzde 11,25 seviyesine ulaşacak.

EMEKLİ ZAM ORANI 2025

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025 Ocak ayında yapılacak zam oranı, 2024 yılının ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon verileri üzerinden hesaplanacak. TÜİK verilerine göre, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,6 olarak gerçekleşti.

Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra bu oran kesinleşecek olsa da TCMB'nin 2024 yılsonu enflasyon beklentisi doğrultusunda işçi ve SSK emeklileri için zam oranının yüzde 15,44 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz 2024'te yüzde 24,73 oranında zam almıştı. Ocak 2025'te ise altı aylık enflasyon oranına göre maaşlarında yeni bir artış görecekler.

MEMUR VE EMEKLİ 2025 ZAM ORANI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri Ocak 2025'te toplu sözleşme zammı olan yüzde 6'nın yanı sıra, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon farkını da maaşlarında görecek. Şu anki tahminler, toplam zammın yüzde 11,25 civarında olacağını gösteriyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise altı aylık enflasyon verileri esas alınacak. Kasım sonu itibarıyla yüzde 14,6 oranında bir fark oluşmuş durumda. Yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için toplam zam oranının yüzde 15,44 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Kesin oranlar, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak 2025 tarihinde netlik kazanacak. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları o tarihte kamuoyu ile paylaşılacak.