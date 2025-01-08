Son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla birlikte refah payı beklentisini artırdı. Memur ve emekli refah payı konusu, Türkiye'nin ekonomik gündeminde önemli bir yer tutuyor. Refah payının maaşlara eklenip eklenmeyeceği sorusu, milyonlarca memur ve emekli tarafından yakından izleniyor. Hükümet, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirlerken refah payı konusunu da gündeme alıyor. Refah payı düzenlemesiyle ilgili açıklamaların kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Peki, memur ve emekli refah payı ne zaman açıklanacak? Bu konuda atılacak adımlar, maaşlar üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Detaylar haberimizde...

MEMUR VE EMEKLİ REFAH PAYI ALACAK MI?

Haberler.com stüdyosunda Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu memur ve emeklilerin refah payı alıp alamayacağı hakkında bilgi verdi.

"Memur ve emekli refah payı alacak mı?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, refah payının gerekliliğini vurguladı. Pehlivanoğlu, 'Refah payı çalışanların enflasyon oranına göre zam almalarına rağmen kurdaki artışın, fiyatlardaki, enflasyondaki artışın dalgalanmasından dolayı mağduriyet yaşayan çalışanlara bu mağduriyetin giderilmesi adına verilen ek bir ödeme. Çalışanlara ekonomik büyümeden daha fazla pay verilmesi anlamına gelir. Yeterli kaynak sağlandığı taktirde elbette olması lazım. Refah payı tüm emekli ve memurlara yapılması lazım.' ifadelerini kullandı.