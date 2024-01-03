Memur seyyanen zam Ocak 2024 artacak mı, devam edecek mi? Emekliye seyyanen zam var mı?

Memur seyyanen zam Ocak 2024 artacak mı, devam edecek mi soruları gündeme gelirken emekliye seyyanen zam var mı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu; memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıkladı. Memur seyyanen zam Ocak 2024 artacak mı, devam edecek mi? Emekliye seyyanen zam var mı? Detaylar haberimizdedir…

MEMUR SEYYANEN ZAM OCAK 2024 ARTACAK MI, DEVAM EDECEK Mİ?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin 2024'te alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre SSK ve BağKur emeklileri yüzde 37.5, memur ve memur emeklileri ise yüzde 49.25 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı eklemesiyle bu oranları artırabilir.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI?

Enflasyon 2023 yılını yüzde 64.77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37.5 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37.5'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.