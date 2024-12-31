MEMUR MAAŞ ZAMMI! 3 OCAK'ta memur maaş zamları açıklanacak mı? 10,40'lık zam oranı kesinleşti mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri, memur maaş zammı oranını belirleyecek. Memur ve emekliler için toplu sözleşmede belirlenen yüzde 6'lık zam oranına ek olarak, enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak. Beklentiler, 10,40'lık bir zam oranı üzerinde yoğunlaşıyor. Peki, 3 OCAK'ta memur maaş zamları açıklanacak mı? Memur maaş zammı 2024 ne kadar olacak? 3 Ocak'ta memur maaş zamları açıklanacak mı? 10,40 zam oranı kesinleşti mi? Detaylar haberimizde...

MEMUR MAAŞ ZAMLARI AÇIKLANACAK MI?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 3 Ocak 2025'te açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle kesinleşecektir.

10,40 ZAM ORANI KESİNLEŞTİ Mİ?

5 aylık enflasyon verilerine göre, memur ve memur emeklileri için %10,40 oranında bir zam kesinleşti. 2024'ün ilk altı ayı için memurların alacağı zam oranı, toplu sözleşmede kararlaştırılan yüzde 6 oranına ek olarak enflasyon farkını da içerecek. Eğer TÜİK verileri beklendiği gibi olursa, toplam zam oranının yaklaşık yüzde 10,40 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.