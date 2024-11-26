Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Güzel oyuncu Melisa Döngel, önceki akşam kardeşi Elif Döngel'in doğum gününü Bebek'teki bir mekanda kutladı. Döngel'e futbolcu sevgilisi Kerem Atakan Kesgin de eşlik etti.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Çıkışta sevgilisi ve kardeşi ile mekandan ayrılan Melisa Döngel, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Taksiye binen Melisa Döngel, sevgilisi Kerem Atakan Kesgin ve Elif Döngel, hızlıca oradan ayrıldı. Melisa Döngel ile sevgilisi böylece ilk kez görüntülenmiş oldu.

KEREM'İN BONSERVİSİ BEŞİKTAŞ'TA

Kerem Atakan Kesgin, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giyiyor. 24 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonun başında 1.4 milyon euro karşılığında Sivasspor'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Genç orta sahanın siyah-beyazlı takımla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.