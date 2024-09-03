Medina hangi bölgede oynuyor, mevkisi ne?

Medina hangi mevki? Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Cristian Medina hangi mevkide oynuyor merak ediliyor. Peki, Medina hangi bölgede oynuyor? Medina 8 numara mı 6 numara mı, orta sahanın neresinde oynuyor? Detaylar...

MEDİNA HANGİ BÖLGEDE OYNUYOR?

Cristian Medina orta sahanın merkezinde yani 8 numarada oynamaktadır. Mevkisi orta sahadır.

Medina, bugüne kadar çıktığı 155 maçın 98'inde merkez orta sahada, 9'unda 10 numara, 4'ünde 6 numarada forma giymiştir.

MEDİNA KİMDİR?



Cristian Nicolás Medina, Boca Juniors için orta saha oyuncusu olarak oynayan Arjantinli profesyonel bir futbolcudur.Medina 22 yaşında ve 1.76 m boyundadır.

Medina, Rayo de Malaver'de altyapıdan yetiştikten sonra Kasım 2012'de Boca Juniors'a transfer oldu. Orta saha oyuncusu, Nisan 2018'de bir akademi Superclásico'sunda River Plate'e karşı attığı rabona golüyle dikkat çekerek, sonraki sekiz yıl boyunca Boca Juniors'un altyapı sisteminde kaldı. Medina, 2020 ortasında teknik direktör Miguel Ángel Russo yönetiminde altı kez yedek kulübesinde yer alarak A takıma terfi etti. A takımdaki ilk maçına 14 Şubat 2021'de Copa de la Liga Profesional'da Gimnasia y Esgrima'ya karşı çıktı ve La Bombonera'da Leonardo Jara'nın yerine oyuna girerek yirmi dakika süre aldı.