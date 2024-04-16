MC Thammy'e ne oldu? Ayaklarını buza koyan fenomene ne oldu?

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Brezilyalı fenomen MC Thammy, bir meydan okuması için ayaklarını buz ve tuz dolu kovada bekletince talihsiz bir kaza yaşadı. MC Thammy'e ne oldu? Ayaklarını buza koyan fenomene ne oldu? İşte detaylar...

MC THAMMY'E NE OLDU?

Ayaklarını 15 dakikada kovada bekleten fenomenin ayakları morarmaya başladı. MC Thammy, gerçek adıyla Thammy Caroline, bu tehlikeli meydan okuma sonucunda ayaklarında birinci ve ikinci derece yanıklar meydana geldi ve yürüyemez hale geldi. Evin içinde bir plastik bahçe sandalyesinde oda oda dolaşan fenomen "Ayaklarımızı 15 dakika boyunca buzun üzerinde kaba tuzla tuttuk. Ayağımı kovadan çıkardığımda hayatımda hiç bu kadar acı hissetmemiştim. Üç parmağım kovadan çıktığında siyahlaşmıştı" dedi.

İlk başta bir klinikte tedavi edilen fenomen, ayaklarındaki şiddetli ağrı devam edince onu hastaneye gitti. Durumunun ciddi olduğundan bahsede fenomen "Ayağım çok şişmeye başladı. Oradan ayrılıp hastaneye gittim, doktor tromboz riski olduğunu söyledi, diğeri bir dakika daha kalsaydım parmaklarım nekroz olabilirdi dedi" ifadelerini kullandı. Kesin bir iyileşme garantisi bulunmayan fenomen, ayaklarına basamadığı için evde annesinin yardımıyla ihtiyaçlarını giderebiliyor.