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Mbappe neden maskeli? Mbappe sakat mı EURO 2024?

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EURO 2024'te D grubu son maçında Fransa ile Polonya karşılaşıyor. Peki, Mbappe neden maskeli? Mbappe sakat mı ?

EURO 2024'te D grubunda Fransa liderlik için sahaya çıktı. Polonya ise turnuvaya veda etmesinin ardından prestij maçına çıktı. Mbappe neden maskeli? Mbappe sakat mı EURO 2024?

MBAPPE NEDEN MASKELİ?
İLK 11'LER

Fransa : Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Dembélé, Mbappé, Barcola

Polonya : Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Syzmanski, Zielinski, Moder, Zalewski, Urbanski, Lewandowski

Mbape burnu kırıldığı için koruma amaçlı maske takıyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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