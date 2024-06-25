Mbappe neden maskeli? Mbappe sakat mı EURO 2024?
EURO 2024'te D grubu son maçında Fransa ile Polonya karşılaşıyor. Peki, Mbappe neden maskeli? Mbappe sakat mı ?
EURO 2024'te D grubunda Fransa liderlik için sahaya çıktı. Polonya ise turnuvaya veda etmesinin ardından prestij maçına çıktı. Mbappe neden maskeli? Mbappe sakat mı EURO 2024?
MBAPPE NEDEN MASKELİ?
İLK 11'LER
Fransa : Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Dembélé, Mbappé, Barcola
Polonya : Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Syzmanski, Zielinski, Moder, Zalewski, Urbanski, Lewandowski
Mbape burnu kırıldığı için koruma amaçlı maske takıyor.