Maydonoz Döner satıldı mı? Maydonoz döner kime, ne kadara satıldı?

FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Maydonoz Döner, kamuoyunun yakından takip ettiği başlıklar arasında yerini aldı. Marka hakkındaki iddiaların ardından satış durumu da merak konusu oldu. Son gelişmeler, 'Maydonoz Döner el mi değiştirdi?' sorusunu beraberinde getirdi." Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MAYDONOZ DÖNER SATILDI MI?

FETÖ soruşturması kapsamında yürütülen işlemler doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum olarak yönetilen döner zinciri Maydonoz Döner, satış sürecine alındı. Örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen şirketle ilgili başlatılan hukuki süreçler neticesinde, TMSF kontrolüne geçen Maydonoz Döner'in satışa çıkarıldığı duyuruldu. Türkiye genelinde ve yurt dışında birçok şubesi bulunan bu markanın, ihale yoluyla el değiştirmesi planlanıyor.

MAYDONOZ DÖNER NE KADARA SATIŞA ÇIKARILDI?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satış süreci başlatılan Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için yapılan değerleme sonucunda, şirketin tahmini satış bedeli 2 milyar 801 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Bu rakam, şirketin sahip olduğu marka değeri, şube ağı, maddi ve maddi olmayan varlıkları ile pazar payı gibi birçok unsur dikkate alınarak oluşturulan kapsamlı bir değerlendirme neticesinde ortaya konuldu.

MAYDONOZ DÖNER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

FETÖ soruşturması kapsamında kayyum yönetimine devredilen Maydonoz Döner zinciriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı şirket, resmen satışa çıkarıldı.

Yürütülen hukuki sürecin ardından, TMSF'nin kontrolü altındaki şirket varlıkları için satış kararı alındı. Satış sürecinin parçası olarak, Maydonoz Döner Grubu'na ait Ticari ve İktisadi Bütünlük 15 Eylül tarihinde ihaleye sunulacak.

Şirketin maddi ve manevi tüm varlıklarını kapsayan bu bütünlük için belirlenen muhammen bedel ise 2 milyar 801 milyon Türk Lirası olarak açıklandı. Bu rakam, markanın geniş şube ağı, operasyonel kapasitesi ve sektördeki pazar payı gibi unsurlar dikkate alınarak hesaplandı.

Şu an için satışın gerçekleştiğine dair resmî bir açıklama yapılmış değil. İhalenin sonuçlanıp sonuçlanmadığına veya herhangi bir alıcı ile anlaşma sağlanıp sağlanmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Satış sürecine ilişkin gelişmelerin, ihaleye katılacak yatırımcılar ve TMSF tarafından ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

MAYDONOZ DÖNER'İN KAÇ ŞUBESİ VAR?

Maydonoz Döner, faaliyet gösterdiği beş farklı ülkede, toplamda 390'dan fazla şubesiyle müşterilerine hizmet sunmaya devam ediyor. Geniş şube ağı sayesinde hem yurt içinde hem de uluslararası pazarda güçlü bir konuma sahip olan marka, lezzet ve hizmet kalitesini her geçen gün daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.