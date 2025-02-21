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Maydanoz Döner sahibi kim, Maydanoz Döner kimin? Ömer Şeyhin kimdir?

Maydanoz Döner sahibi kim, Maydanoz Döner kimin? Ömer Şeyhin kimdir?
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Maydonoz döner sahibi Ömer Şeyhin hakkında detaylar sosyal medyada kullanıcılar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Ömer Şeyhin kimdir? Maydanoz Döner sahibi Ömer Şeyhin hayatı ve biyografisi!

İş dünyasının yakından tanıdığı Ömer Şeyhin, spor dünyasında da merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Ömer Şeyhin kimdir? İşte, Maydanoz Döner sahibi Ömer Şeyhin hayatı ve biyografisi!

ÖMER ŞEYHİN KİMDİR?

Maydonoz Döner ilk olarak 2018 yılında Ömer Şeyhin tarafından Somca Gıda firmasına ait bir döner firması olarak kuruldu.

Ömer Şeyhin, Maydonoz Döner'de Kurucu Ortak ve Franchise Owner/Operator olarak görev yapıyor. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Sistemi'nde işletme yönetimi okudu ve şu anda Ankara'da yaşıyor. Memleketi Erzurum olan Şeyhin, Canan Poyraz Şeyhin ile evlidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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