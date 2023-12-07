Masuaku Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Arthur Masuaku'nun sakatlık durumu!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Siya-beyazlılarda derbi öncesi önemli eksikler var. Rashica sakatlık durumu merak edilen futbolcular arasında yer alıyor. Peki, Masuaku Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Masuaku'nun sakatlık durumu!

Masuaku Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Siya-beyazlılarda derbi öncesi önemli eksikler var. Rashica sakatlık durumu merak edilen futbolcular arasında yer alıyor. Peki, Masuaku Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Masuaku'nun sakatlık durumu haberimizde...

MASUAKU FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rosier, Rashica ve Masuaku dev derbide forma giyemeyecek.

3 YILDIZ DERBİDE YOK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Valentin Rosier, Milot Rashica ve Arthur Masuaku Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

COLLEY'İN DURUMU BELİRSİZ

Öte yandan Omar Colley için açıklama yapan kulüp açıklamasında "Futbolcumuz Omar Colley'in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Colley'in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecektir" ifadelerine yer verdi.