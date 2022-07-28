Masterchef 2022 Sercan kimdir? Sercan Çam kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Masterchef 2022 Sercan kimdir? Sercan Çam kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Sercan kimdir? Sercan Çam kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Sercan Çam geliyor. Peki, Masterchef 2022 Sercan Çam kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

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Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Sercan Çam kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sercan Çam ana kadroya kaldı mı? Sercan Çam üst tura geçti mi?

Masterchef 2022 Sercan kimdir? Sercan Çam kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SERCAN ÇAM KİMDİR?

Sercan Çam 29 yaşında ve yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Aslen İzmirli olan Sercan Çam Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura yükselmişti. Sercan Çam bugün 28 Temmuz Perşembe günü Masterchef 3. turda mücadele ediyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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