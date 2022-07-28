Masterchef 2022 Sercan kimdir? Sercan Çam kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Sercan Çam kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sercan Çam ana kadroya kaldı mı? Sercan Çam üst tura geçti mi?

SERCAN ÇAM KİMDİR?

Sercan Çam 29 yaşında ve yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Aslen İzmirli olan Sercan Çam Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura yükselmişti. Sercan Çam bugün 28 Temmuz Perşembe günü Masterchef 3. turda mücadele ediyor.