Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Mert Emre Keçeci kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MERT EMRE KEÇECİ KİMDİR?

Mert Emre Keçeci 32 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Mert Emre Keçeci bilgisayar mühendisidir. Yemek yapmayı çok seven Mert Emre Keçeci, bugün yarışmada levrek fileto yapacak.