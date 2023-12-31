Marketler bugün açık mı? 1 Ocak Pazartesi marketler çalışıyor mu? Bim, A101, Şok, Migros yılbaşında açık mı?

Bugün marketler açık mı? Sorusu, 1 Ocak tarihinde A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketlerin açık mı, kapalı mı olduğunu merak eden vatandaşlar tarafından gündemde yer alıyor. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olmasının yanı sıra pazar günü olması nedeniyle de kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Peki, Marketler bugün açık mı? 1 Ocak Pazartesi marketler çalışıyor mu? Bim, A101, Şok, Migros yılbaşında açık mı?

MARKETLER BUGÜN AÇIK MI?

1 Ocak tarihinde marketlerin açılış saatleri bölgelere göre ve birçok farklı etkene göre değişiklik gösterebilmektedir. Fakat birçok market, olağan çalışma saatlerine devam etmektedir. Aşağıda A101, BİM, ŞOK gibi marketlerin normal günlerdeki çalışma saatleri yer almaktadır.

A101 YILBAŞI ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

A101 çalışma saatleri, ülkenin pandemi sürecinde ve resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.

1 OCAK BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir.

BİM her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

BİM her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

YILBAŞI ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.