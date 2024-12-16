Üye Girişi
Haberler
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
Asgari ücret için kritik toplantısı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti: Kaçınılmaz hale gelecek
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a büyük şok

Market poşetleri 1,5 lira mı oluyor? Bakanlıktan beklenen açıklama geldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2019 yılından bu tarafa tüketiciye 25 kuruş karşılığında satılmaya başlanan market poşetlerinin yeni yılda 1,5 lira olacağı öne sürülmüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirmişti. Poşetler, 5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor. Ancak yeni yılda bu rakamın 1,5 TL olacağı öne sürüldü.

BAKANLIKTAN İDDİALARA YALANLAMA

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir açıklama yaparak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Yapılan açıklamada "Bugün bir köşe yazısında yer alan plastik poşet fiyatına ilişkin yorum gerçeği yansıtmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

PLASTİK POŞETİN ÜCRETLİ OLMASIYLA NE KAZANILDI?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile 2019-2024 (ilk 6 ay) yıllarında plastik poşet kaynaklı 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali önlendi. Yaklaşık 10,6 milyar TL tasarruf sağlandı. Yaklaşık 64 bin 105 ton sera gazı salımı da engellendi.

Market poşetleri 1,5 lira mı oluyor? Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Çevre
img

"Zorunlu 12 yıl eğitimi kaldırın" dedi, yeni formülü açıkladı
img

Dzeko'yu bu hale getiren futbolcu sessizliğini bozdu
img

Galatasaray-Trabzonspor maçına gidecek mi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı
Mazlum dediler, zalim çıktı
Barınak skandalı için kamera karşısına geçen belediye başkanı makyajının derdine düştü
Savunma yapmak için çıktığı kamera karşısında makyajının derdine düştü
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki
İsrail'in skandal Suriye hamlesine Türkiye'den sert tepki
Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor
İddialı dizi final yapıyor

Son Dakika Haberleri

Yemekteyiz Tamer kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tamer Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Yıldız kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız Hanım kaç yaşında, nereli? Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı mı? Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı? GELİNİM MUTFAKTA 16 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 16 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yemekteyiz Mine kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mine Mine kaç yaşında, nereli? Asgari ücret toplantısı bitti mi SON DAKİKA? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne haciz mi geldi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? İzmir Belediyesi'ne haciz geldi mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? Adana Belediyesi'ne haciz geldi mi? Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar? Şişli Belediyesi'ne haciz mi geldi? Şişli Belediyesi'nin borcu ne kadar? Mersin Belediyesi'ne haciz geldi mi? Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.