İngiltere Premier Lig'de haftanın en dikkat çeken karşılaşması, Manchester City ile Liverpool arasında oynanacak. Hem lig yarışında hem de taraftarların beklentilerinde büyük bir öneme sahip olan bu maç, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Manchester City – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City – Liverpool maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Detaylar...

MANCHESTER CITY – LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in kritik maçlarından biri olan Manchester City – Liverpool karşılaşması 9 Kasım Pazar günü oynanacak. Ligde zirve yarışında her puanın büyük önem taşıdığı bu dönemde, iki takım da sahaya kazanmak için çıkacak. Özellikle Manchester City, evinde oynayacağı bu maçta taraftarının desteğini arkasına alacak. Liverpool ise deplasmanda güçlü performansını sürdürmek ve liderlik iddiasını devam ettirmek istiyor.

MANCHESTER CITY – LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu heyecan dolu karşılaşma, 19.30'da başlayacak. Futbolseverler için ideal bir akşam programı sunacak olan maç, hem Türkiye'de hem de İngiltere'de futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Maçın başlama saati, özellikle işten dönen ve maç heyecanını kaçırmak istemeyen taraftarlar için kritik bir bilgi.

MANCHESTER CITY – LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Manchester City – Liverpool mücadelesi beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Hem televizyon hem de dijital platform üzerinden takip edilebilecek karşılaşma, Premier Lig'in güncel skorlarını ve maç analizlerini anlık olarak takip etmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Maç yayını, hem HD kalitesi hem de yorumcuların detaylı analizleriyle izleyiciye sunulacak.