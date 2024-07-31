Manchester City Barcelona maçı CANLI izleme linki var mı? Manchester City Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

Manchester City ile Barcelona, Soccer Champions Tour maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Manchester City Barcelona maçı CANLI izleme linki var mı? Manchester City Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

MANCHESTER CİTY BARCELONA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Manchester City ile Barcelona arasındaki Soccer Champions Tour maçı, S Sport Plus kanalından canlı maç izlenebilecek. S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER CİTY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City-Barcelona Maçı, 31 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Maç, saat 02:00 başlayacak. Manchester City ve Barcelona, karşı karşıya geleceği Soccer Champions Tour maçı, Orlando'da, Camping World Stadyumu'nda oynanacak.