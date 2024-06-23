Maksul Gıda iflas mı etti? Maksul Gıda neden kapandı?

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi. 150 şubesini geçtiğimiz aylarda kapatan şirket, faaliyette olan 50 şubesini de kapatma kararı aldı. Peki, Maksul Gıda iflas mı etti? Maksul Gıda neden kapandı?

MAKSUL GIDA İFLAS MI ETTİ?

Yurt genelinde 200'den fazla şubesi bulunan Maksul Gıda ekonomik zorluklara dayanamadı. 3 yıl önce konkordato talebinde bulunan Maksul Gıda 200 şubenin 150'sini kapatmıştı.

MAKSUL GIDA KAPANDI MI?

Mahkeme, şirketin için bilirkişi raporu talep etti. 3 bilir kişi, şirketin toparlanmasının mümkün olmadığını ifade eden raporu sundu. Yeniçağ'ın haberine göre Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, görülen duruşmada Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi.