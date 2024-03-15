Mahmud Yahya Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kayapınar Belediye Başkan adayı Mahmud Yahya Kılıç kaç yaşında, nereli?
Mahmud Yahya Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Kayapınar Belediye Başkan adayı Mahmud Yahya Kılıç kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Diyarbakır -Kayapınar Belediye Başkan adayı olan Mahmud Yahya Kılıç hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mahmud Yahya Kılıç'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mahmud Yahya Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kayapınar Belediye Başkan adayı Mahmud Yahya Kılıç kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MAHMUD YAHYA KILIÇ KİMDİR?
Mahmud Yahya Kılıç, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Kayapınar Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kayapınar Belediye Başkan adayı Mahmud Yahya Kılıç esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.