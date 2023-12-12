Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Halil Umut Meler'in tedavi gördüğü hastanede açıklamalar yaptı. Peki, Maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig ne zaman başlayacak?

"Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Kıymetli hakemimiz Halil Umut Meler'i ziyaret ettik. Bu yaşadığımız olay hepimizi derinden üzdü. Bu olayı şiddetle kınıyoruz." Dedi. Peki, Maçlar ne zaman başlayacak? Süper Lig ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Kıymetli hakemimiz Halil Umut Meler'i ziyaret ettik. Bu yaşadığımız olay hepimizi derinden üzdü. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Olayla ilgili İçişleri ve Adalet bakanlarımızla görüştük. Olay, mahkemeye intikal etti. Adli olarak devam ediyor. Yeniden birlik ve beraberlik için, spordaki hakem baskısını da azaltacak şekilde herkese görev düşüyor. Spordaki tüm ögelerin kendine düşen sorumlu olması gerekiyor. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Buna ihtiyacımız var." Dedi.

Liglere çok uzun ara verilecek mi sorusuna ise "Zannetmiyorum." diyerek yanıt verdi