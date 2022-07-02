Mabel Matiz kimdir, gerçek adı ne? Mabel Matiz evli mi, sevgilisi var mı, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mabel Matiz'in hayatı ve biyografisi!

Mabel Matiz kimdir, kaç yaşında, nereli? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Mabel Matiz kimdir, gerçek ismi nedir? Mabel Matiz'in şarkıları nelerdir? Mabel Matiz evli mi, sevgilisi var mı? Fatih Karaca kimdir? Fatih Karaca Mabel Matiz mi? Mabel Matiz aslen nereli? Mabel Matiz'in biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

MABEL MATİZ KİMDİR?

Fatih Karaca (d. 31 Ağustos 1985, Mersin) ya da sahne adıyla Mabel Matiz, Türk şarkıcı ve şarkı yazarı. Adı, Kumral Ada Mavi Tuna romanında yer alan "Tuna" karakterinin takma adı "Mabel" ve "çok sarhoş, düşkün kimse" anlamlarına gelen Eski Yunanca kökenli kelime matizin birleşiminden oluşur.

Mabel Matiz doğum tarihi : 31 Ağustos 1985

Mabel Matiz kaç yaşında : 36 yaşında

Mabel Matiz nereli : Mersin

Mabel Matiz mesleği ne : Şarkıcı, Şarkı yazarı, Diş hekimi (eski)

Mabel Matiz'in gerçek adı ne : Fatih Karaca

HAYATI

Mabel Matiz, kimlikteki adıyla Fatih Karaca, 31 Ağustos 1985'te Mersin'in Erdemli ilçesinin Tömük kasabasında ev hanımı Maya Karaca ile tır şoförü ve Kıbrıs Gazisi Ali Karaca'nın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukken yoğun olarak yaşadığı kekemelik, kendini ifade edememe durumu onu, yazmaya teşvik etmiş ve bu durum onu yeni ifade arayışlarına götürerek müziğe, edebiyata ve şarkı söylemeye yöneltmiştir. Çocukluk yıllarını, kendisine müzikal anlamda çok katkısı olduğunu ifade ettiği Erdemli'de geçirmiştir. Çocukluğu ve ilk gençliği boyunca ağırlıklı olarak 80'ler ve 90'lar Türkçe Pop müziği dinlemiştir. Bu dönemlerde en çok dinlediği şarkı Sezen Aksu'nun "Şinanay" isimli parçası olmuştur. Lise ikinci sınıftayken (2001-2002) Yunus Emre'nin hayatını konu alan bir tiyatro oyununda başrol oynamış ve bu oyunun hazırlık çalışmaları sayesinde bir yıl boyunca kekemeliğini kontrol altına almayı öğrenmiştir. Üniversite eğitimini ise 2003-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde almıştır. İlk müzik çalışmalarını üniversite yıllarında gerçekleştirmiş ve 2005 yılında tıp fakültesinden arkadaşı Duygu Has'la birlikte, akustik duo olarak değerlendirilebilecek cover grubunu kurmuştur. İlk şarkılarını yine 2005'te yazmaya başlamıştır. Bunlardan en belirgin olanı 2007 yılında yazdığı ve sonradan ilk albümünün çıkış şarkısı olacak olan "Arafta"dır. Sanatçı 2008'de, dönemin aktif müzik platformu olan Myspace'te bir sayfa açarak gitar - vokal olarak kaydettiği şarkılarının ilk demolarını burada anonim olarak yayınlamıştır. Mabel Matiz adını, gerçek kimliğini saklamak için kullanmış ve uzun süre sayfada kendi hakkında başka hiçbir bilgiye yer vermemiştir. Myspace'te yayınlanan ilk şarkıları kısa sürede viral olarak yayıldı ve internette ses getirmeye başladı. Bu viral etkileşimler onu ilk solo albümü sürecine götürdü. 2008-2010 yıllarında iki yıl boyunca profesyonel olarak diş hekimliği yaptı. 2010 yazında, hayatına yalnızca müzikle devam etmek istediğine emin olduğu bir gün mesleğini aniden bırakma kararı aldı. 2011'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku bölümünde yüksek lisansa başladı. 2011'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimini 2014'te yarıda bırakmıştır. Kıbrıs Barış Harekatı gazisi olan babası Ali Karaca 22 Şubat 2019 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu Erdemli'de ölmüştür. Vefatı öncesi babasının anısına "Babamı Beklerken" şarkısını yazmış, bu şarkının yer aldığı albüm olan Maya ise Mabel Matiz'in annesinin adını taşımaktadır.

KARİYERİ

Müzik eğitimine üniversite zamanlarında aldığı gitar ve şan dersleri ile başlayan Mabel Matiz, ilk bestelerini de üniversite yıllarında yapmıştır. 2008'den bu yana kariyerini sürdüren sanatçı ilk şarkılarını kişisel ev kayıtları şeklinde oluşturmuş, bu şarkıları MySpace sayfası üzerinden anonim olarak yayınlamıştır. Mabel Matiz, şarkılarına ilgi gösteren Engin Akıncı ile tanışarak ilk albümünün hazırlıklarına başlamış, bu kapsamda proje dahilinde Alper Gemici ve Alper Erinç ile bir araya gelerek albüm için stüdyoya girmiştir. Kendi adını taşıyan, Birhan Keskin ve Yalçın Tosun'a ait iki şiir dışında bütün söz ve müziklerin sanatçıya ait olduğu, 12 şarkılık ve akustik band temalı debut albümü 5 Mayıs 2011'de Esen Müzik'ten yayınlandı. Sahne adıyla aynı addaki ilk albümü Mabel Matiz 11 Mayıs 2011'de piyasaya çıkmış ve bu albümde yer alan 5 şarkıya klip çekilmiştir.

Mabel Matiz'in, bütün aranjmanları Can Güngör ve Cihan Mürtezaoğlu'ya ait olan, Mete Özgencil ve Yıldız Tilbe'nin katkılarıyla hazırladığı ikinci albümü Yaşım Çocuk, 5 Ocak 2013'te piyasaya sürülmüştür. Albüm "Zor Değil", "Aşk Yok Olmaktır", "Yaşım Çocuk", "Alaimisema" gibi şarkılarıyla ses getirmiş, birçok ödül almış ve Milliyet Sanat dergisi okurları tarafından "Yılın Albümü" seçilmiştir. Sanatçının, aynı yıl yayınlanan Aysel'in albümünde seslendirdiği Sultan Süleyman cover'ı tüm zamanların başarılı Türkçe cover yorumlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Mabel Matiz 2013 yılı sonunda GQ Türkiye dergisinin "Men Of The Year" ödüllerinde "Yılın Müzisyeni" ödülüne layık görülmüştür. Sonraki yıl Yaşım Çocuk albümünde yer alan "Alaimisema" şarkısı 14 Temmuz 2014'te Radio Edit versiyonuyla tekli olarak yeniden yayınlanmış, kendi albümleri dışında Teoman, Göksel, Ayşegül Aldinç, Özge Fışkın, Burcu Tatlıses, Ceyl'an Ertem gibi sanatçıların albümlerinde söz yazarı ve besteci olarak da bulunmuştur. 13 Şubat 2015 tarihinde ise Can Güngör prodüktörlüğünde kaydettiği üçüncü albümü Gök Nerede'yi yayınlamıştır.

Mabel Matiz'in dördüncü stüdyo albümü Maya, 20 Haziran 2018'de Doğan Music Company ve Zoom Music tarafından yayımlandı. Albümün hazırlık aşaması iki yıl sürerken stüdyo kayıtları ise bir buçuk yıllık bir zamana yayıldı. Albüm, 21 şarkılık iki CD'den oluşurken, "Canki" ve "Comme un animal" adlı şarkılar ise albümün dijital sürümünde yer almaktadır Sanatçı, 2020'nin ilk aylarında beşinci stüdyo albümünün hazırlıklarına başladı. Hâlen bu albümün çalışmalarını sürdürmektedir. 16 Ekim 2020 tarihinde "Toy" adlı eserini yayınlamıştır.

Mabel Matiz 2010'lu yıllarda Türk Pop müziğinin dönüşümünde en önemli rollerden birini üstlenerek arayışının simgesi haline getirdiği müziği ve multidisipliner duruşuyla piyasa kurallarının yeniden yazılmasına büyük katkıda bulundu. Müziğinin birleştiriciliği ve ana akım müzikte açtığı yeni kulvar onu kısa sürede toplumun bütün kesimleri tarafından dinlenen ve sevilen klasik bir sanatçı haline getirdi. Besteleri Teoman, Göksel, Sıla, Hande Yener, Ayşe Hatun Önal, Ayşegül Aldinç, Ceylan Ertem gibi önemli yorumcular tarafından seslendirilen sanatçı, Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Nükhet Duru gibi duayen sanatçılarla düet çalışmalarına imza attı. Ayrıca Aşık Mahzuni Şerif, Yıldız Tilbe, Mirkelam gibi önemli müzisyenlerin adına hazırlanan anı albümlerinde yer aldı.

DİSKOGRAFİ