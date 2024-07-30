Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Uefa Şampiyonlar Ligi Ön Eleme heyecanla beklenen müsabakada Lugano- Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Lugano-Fenerbahçe maçı hakemi kim? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

30-07-2024 FENERBAHÇE VS LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Lugano arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE-LUGANO MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-LUGANO MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe-Lugano Maçı, 30 Temmuz Salı günü oynanacak.

FENERBAHÇE-LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Lugano Maçı, saat 20:00 başlayacak.

FENERBAHÇE-LUGANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Lugano, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.