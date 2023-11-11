Lotto, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Lotto hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Lotto hangi ülkenin? Lotto hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Lotto markası nereye ait?

Lotto hangi ülkenin? Lotto hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Lotto markası nereye ait?

Lotto hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Lotto, dünya genelinde birçok ülkede popüler olan bir şans oyunu ve spor giyim markasıdır. Peki, Lotto hangi ülkenin? Lotto hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Lotto markası nereye ait?

LOTTO HANGİ ÜLKENİN?

Lotto'nun kökeni, 1973 yılına İtalya'ya dayanmaktadır. Orijinal olarak Lotto markası, spor giyim ürünleri ve ayakkabılarıyla tanınmaya başladı. Hızla genişleyen ürün yelpazesi, markayı spor giyim endüstrisinde önemli bir oyuncu haline getirdi. Lotto, performans ve günlük sportif giyimin İtalyan ismi, bu kulvarındaki koşusuna 1973 yılında, İtalya'nın Montebelluna kentinde başladı. Önce tenis ayakkabısı alanında uzmanlaştı. Ardından futbol, basketbol, voleybol, tekstil ve aksesuar ürünlerini de ürün gamına ekleyerek tam konseptli bir spor markasına dönüştü.