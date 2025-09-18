Haberler

Lombard (BARD Coin) nedir, kaç TL? BARD Coin Binance'de listelendi mi?
Kripto para piyasaları hız kesmeden gelişmeye devam ederken, yatırımcıların radarına takılan yeni projelerden biri de Lombard (BARD) oldu. Peki, BARD Coin nedir, değeri nedir? BARD Coin Binance'de listelendi mi?

Kripto para dünyasında her geçen gün yeni bir proje sahneye çıkarken, bazıları varlığıyla sadece piyasalarda değil, yatırımcı zihinlerinde de derin izler bırakıyor. Son günlerde adını sıkça duyduğumuz BARD Coin, bu projeler arasında öne çıkıyor. Peki, BARD Coin nedir, değeri nedir? BARD Coin Binance'de listelendi mi? İşte, BARD coin hakkındaki tüm detaylar...

LOMBARD (BARD COIN) NEDİR?

BARD Coin, Bitcoin altyapısını zincir üstü sistemlere entegre etmeyi amaçlayan yenilikçi bir kripto para projesidir. Teknik ismiyle Lombard (BARD) olarak bilinen bu token, merkeziyetsiz finans (DeFi), zincir üstü veri işleme ve varlık transferlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Binance'in "HODLer Airdrops" programı kapsamında duyurduğu 41. proje olan BARD, bu yönüyle hem bir altyapı projesi hem de topluluk odaklı bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Toplam 1 milyar adetlik arz yapısı, projenin ciddi bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna işaret ediyor.

Projeye ilişkin dikkat çeken özelliklerden bazıları şunlardır:

Blockchain entegrasyonu: BARD, Bitcoin altyapısını yeni nesil zincir üstü çözümlerle buluşturmayı hedefliyor.

Topluluk gücü: Proje, airdrop kampanyaları ile topluluğunu büyütmeye odaklanmış durumda.

Uzun vadeli strateji: Binance'in "Seed Tag" etiketiyle işaretlediği BARD, henüz erken aşamada olan ancak uzun vadeli büyüme vadeden projeler arasında yer alıyor.

BARD COIN BINANCE'DA LİSTELENDİ Mİ?

Evet, BARD Coin resmen Binance borsasında listelendi. Binance, 17 Eylül 2025 tarihinde yaptığı açıklamada Lombard (BARD) projesini kullanıcılarına tanıttı ve 18 Eylül saat 14.00 itibarıyla BARD token'ın çeşitli işlem çiftleriyle alım-satıma açıldığını duyurdu.

Listelenen işlem çiftleri şunlardır:

  • BARD/USDT
  • BARD/USDC
  • BARD/BNB
  • BARD/FDUSD
  • BARD/TRY

BARD Coin'in Binance üzerinde listelenmesi, kripto dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak, listelenme sonrası beklentilerin aksine ilk gün sert bir fiyat düşüşü yaşandı. Açılışta 1,47 dolar seviyesinden işlem gören BARD, kısa süre içinde 1,09 dolara kadar gerileyerek %32'nin üzerinde bir değer kaybı yaşadı. Bu sert düşüş, yatırımcılar arasında temkinli bir havanın oluşmasına yol açtı.

Bununla birlikte Binance, bu listelemeyle birlikte kullanıcılarına bir airdrop kampanyası da sundu. 9–12 Eylül tarihleri arasında BNB yatırımı yapan kullanıcılar, toplamda 10 milyon BARD Coin airdrop kazandı. Binance, önümüzdeki 6 ay boyunca yeni kampanyalarla 10 milyon ek BARD Coin daha dağıtmayı planlıyor.

BARD COIN KAÇ TL?

Listeleme tarihinden itibaren oldukça volatil bir fiyat hareketi izleyen BARD Coin'in anlık fiyatı, piyasa koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Ancak 18 Eylül 2025 tarihinde Binance'te açılış fiyatı olan 1,47 dolar, gün içinde 1,09 dolara kadar geriledi.

Bu veriler ışığında, güncel dolar/TL kuru dikkate alındığında:

1 BARD Coin ? 1,09 USD × (güncel kur)

Bu da yaklaşık olarak 30 TL ile 40 TL arasında bir değere tekabül ediyor (kur dalgalanmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir).

Fiyatları Etkileyen Faktörler:

  • Dolaşımdaki Arz: 225 milyon BARD
  • Toplam Arz: 1 milyar BARD
  • Piyasa Değeri: 245,8 milyon USD
  • FDV (Tam Seyreltilmiş Değer): 1,09 milyar USD
  • İlk Gün İşlem Hacmi: 13 milyon USD+

Bu rakamlar, BARD Coin'in hem kısa vadede hem de uzun vadede büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.

NOT: Bilgiler yatırım tavsiyesi değildir!

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

