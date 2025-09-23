Liverpool Southampton CANLI nereden izlenir? (ŞİFRESİZ) Liverpool Southampton maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Liverpool Southampton canlı nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Liverpool Southampton maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar!

LİVERPOOL SOUTHAMPTON CANLI NEREDEN İZLENİR?

Liverpool Southampton maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Liverpool Southampton maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında Liverpool Southampton maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler...

Liverpool Southampton maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Yurt dışında maçı veren yabancı kanallar şunlardır:

ABD: Prime Video

Almanya: Sky Go

Bosna Hersek: Arena Sports Premium 1

Fransa: Bein Sports 1

Brezilya: ESPN

LİVERPOOL SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool Southampton maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.