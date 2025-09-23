Liverpool Southampton CANLI nereden izlenir? (ŞİFRESİZ) Liverpool Southampton maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
LİVERPOOL SOUTHAMPTON CANLI NEREDEN İZLENİR?
Liverpool Southampton maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Yurt dışında maçı veren yabancı kanallar şunlardır:
- ABD: Prime Video
- Almanya: Sky Go
- Bosna Hersek: Arena Sports Premium 1
- Fransa: Bein Sports 1
- Brezilya: ESPN
LİVERPOOL SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Liverpool Southampton maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.