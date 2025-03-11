Liverpool PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Liverpool PSG golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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LİVERPOOL PSG MAÇI KAÇ KAÇ?

Liverpool PSG maçı 1-0'lık PSG üstünlüğüyle devam ediyor.

LİVERPOOL PSG MAÇI CANLI İZLE

Liverpool PSG maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Liverpool PSG maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

LİVERPOOL PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool PSG maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.

LİVERPOOL PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool PSG maçı Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.