10 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Liverpool - Burnley maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Liverpool - Burnley CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Liverpool - Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Burnley maçı nereden izlenir?

LİVERPOOL - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Burnley arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, 10 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'da Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler Bein Sports 3 ve beIN Sports Tod TV kanallarından takip edebilirler.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.