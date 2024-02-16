Limak katılım endeksine uygun mu? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Limak Doğu Çimento halka arz 14, 15, 16 Şubat tarihlerinde gerçekleşiyor. Bu nedenle halka arz olacak şirkete dair araştırmalar devam ediyor. Katılım endeksi, İslam'a göre faizsiz finansal işlemleri ve etik yatırımı teşvik eden bir ölçüttür. Peki, Limak katılım endeksine uygun mu? Limak Çimento halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

LİMAK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Limak halka arz katılım endeksine uygundur. Buna göre islami hassasiyeti olan yatırımcılar tarafından tercih edilebilir.

LİMAK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına onay verdi.Limak halka arz 14-16 Şubat 2024 tarihleri arasında talep toplayacak.

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ KAÇ LOT?

2.1 Milyon katılıma - 52 Lot

2.5 Milyon katılıma - 44 Lot

2.9 Milyon katılıma - 38 Lot

3.3 Milyon katılıma - 33 Lot

3.7 Milyon katılıma - 30 Lot

4.1 Milyon katılıma - 27 Lot

4.5 Milyon katılıma - 24 Lot

4.9 Milyon katılıma - 22 Lot verilecektir.