Lille Fenerbahçe maçı şifresiz hangi kanalda? Lille Fenerbahçe nereden, şifresiz nasıl izlenir?

Lille Fenerbahçe maçı şifresiz hangi kanalda? Lille Fenerbahçe maçı şifresiz hangi kanalda yayınlanacak, maç saati yaklaştıkça merak ediliyor. Peki, Lille Fenerbahçe maçı şifresiz hangi kanalda? İşte Lille Fenerbahçe maçının şifresiz yayınlanacağı kanal bilgisi haberimizde...

LİLLE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille Fenerbahçe maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Lille Fenerbahçe maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor Paketi kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak.

LİLLE FENERBAHÇE İLK 11

Fenerbahçe ilk 11: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Lille ilk 11: Chevalier, Tiago Santos, Meunier, Alexsandro, Dikaite, Haraldsson, Andre, Angel Gomes, Gudmundsson, Cabella, David.