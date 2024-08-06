Lille Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lille FB maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Lille Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lille Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Lille Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Lille Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Lille Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizd!

LİLLE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille Fenerbahçe maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Lille Fenerbahçe maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Lille Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

LİLLE FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

LİLLE FENERBAHÇE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Lille Fenerbahçe maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.30'da açıklanması bekleniyor.

LİLLE FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lille Fenerbahçe maçı, Villeneuve d'Ascq'da, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.