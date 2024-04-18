Lille Aston Villa maçı CANLI izle! 18 Nisan Lille A.Villa Konferans Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?

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LİLLE - ASTON VİLLA MAÇI CANLI İZLE

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LİLLE - ASTON VİLLA MAÇI CANLI YAYIN

Lille Aston Villa maçını TV8.5'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

LİLLE - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille Aston Villa maçı saat 19.45'te başlayacak.

LİLLE - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Lille Aston Villa maçı bu akşam saat 19.45'te oynanacak.

LİLLE - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille Aston Villa maçı TV8.5'tan canlı olarak yayınlanacak.

LİLLE - ASTON VİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lille Aston Villa maçı, Villeneuve d'Ascq'da, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.