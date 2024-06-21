Levent Mercan kimdir? Levent Mercan kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe, yeni sezon transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna dahil ettiğini ve bu oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Ayrıca, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile de 2 yıllık yeni bir kontrat imzalandığı açıklandı. Levent Mercan kimdir?Levent Mercan kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

LEVENT MERCANKİMDİR?

Münir Levent Mercan (d. 10 Aralık 2000), Süper Lig kulübü Fenerbahçe'de defans oyuncusu olarak forma giyen Türk asıllı Alman futbolcudur.

Mercan, 2016 yılında FC Schalke 04 U17'ye katılmadan önce Ruhr bölgesindeki çeşitli kulüplerde altyapı seviyesinde oynadı. Burada 2017'de Batı Almanya şampiyonluğunu kazandı ve ertesi yıl U19'larla da bunu başardı. Bu sezon U23 takımına terfi eden Mercan, 2019-20 sezonu hazırlıkları kapsamında profesyonel takımın yaz kampına gitti. İyi antrenman performansı nedeniyle Mercan, hazırlık dönemini sonrasında da profesyonellerle birlikte kaldı.

Schalke 04

Mercan, Schalke 04 formasıyla ilk profesyonel maçına 10 Ağustos 2019 tarihinde DFB-Pokal'da çıktı. SV Drochtersen/Assel karşısında deplasmanda alınan 5-0'lık galibiyette 61. dakikada oyuna yedekten girdi ve 73. dakikada dördüncü golü attı. 22 Ağustos 2019 tarihinde Schalke ile Haziran 2023'e kadar sürecek ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Fatih Karagümrük

16 Ağustos 2021 tarihinde, Süper Lig kulübü Fatih Karagümrük ile bir sezonluk kiralık olarak anlaştı. 5 Temmuz 2022 tarihinde kiralık olan anlaşma kalıcı hale getirilmiştir.

Fenerbahçe

21 Haziran 2024 tarihinde, Süper Lig kulübü Fenerbahçe, Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.[5]