Leroy Sane Galatasaray'a mı gelecek? Leroy Sane mevkisi ne, kaç yaşında?

Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarında rotasını yıldızlara çevirdi. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi gündemine aldığı aktarıldı. Leroy Sane mevkisi ne, kaç yaşında? Leroy Sane Galatasaray'a mı gelecek?

LEROY SANE GALATASARAY'A MI GELECEK?

Sky DE'nin haberine göre, Galatasaray, Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane ile ilgileniyor.

Galatasaray'ın Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leroy Sane ile ilgilendiği aktarıldı. Sky Sports'un haberine göre; Leroy Sane'nin şu an için transfer düşünmediği belirtildi.

Leroy Sane'nin Bayern Münih'ten ayrılmasına dair bir karara imza atması halinde Galatasaray'ın ileri düzeyde görüşmelere başlayacağı vurgulandı.

PREMIER LİG'İ İSTİYOR

Sane'nin olası bir ayrılık durumunda ise seçeneklerinin Premier Lig'den olacağı ifade edildi.

SANE'NİN RAKAMLARI

28 yaşındaki Leroy Sane, bu sezon çıktığı 19 maçta 915 dakika süre aldı ve 5 gol atıp 1 asist yaptı.

LEROY SANÉ KİMDİR?

Leroy Aziz Sané, 11 Ocak 1996'da Almanya'nın Essen şehrinde doğdu. Futbol kariyerine genç yaşta başlayan Sané, Schalke 04'ün altyapısında eğitim aldı. Hızlı bir gelişim göstererek profesyonel futbolculuk kariyerine 2014 yılında Schalke 04'te başladı. 2016'da İngiltere'nin Manchester City kulübüne transfer olan Sané, ardından 2020'de Bayern Münih'e geçiş yaptı.