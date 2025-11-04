Leroy Sane'den kariyeriyle ilgili bomba açıklama: Geri döneceğim

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Alman basınından Bild'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sane, Galatasaray'a transfer olmasının ardından uzak kaldığı Alman Milli Takımı'na da geri döneceğini açıkladı.

"BİRAZ GARİP GELİYOR''

"Bayern Münih ile yeni sözleşme görüşmelerinin başarısızlığı, Galatasaray'a transferini, oyun tarzınız veya milli takım. Almanya'da herkes sizin hakkınızda bir görüşe sahip. Neden bu kadar tartışmalı bir figürsünüz?" sorusuna cevap veren Sane, "Bence bunlar birçok faktörün bir karışımı. Ben belirli bir stile sahip bir hücum oyuncusuyum. Potansiyelimi her zaman tutarlı bir şekilde gösteremedim. Buna ek olarak, birçok kişinin iyi tanımadığı ama kibir olarak yorumladığı bir karakterim var. Bu daha çok özgüvenle ilgili. Sporda herkesin kendi görüşü olabilir, bu da sporu heyecanlı kılan şeydir. Bununla başa çıkabiliyorum ama benim için önemli olan yakınlarımın görüşüdür. Bazen hakkımda ne tür görüşlerin olduğunu görmek neredeyse biraz garip geliyor." dedi.

"İŞLER ARTIK YOLUNDA"

"Yazdan bu yana Galatasaray'da oynuyorsunuz ve şimdiden inişli çıkışlı bir dönem geçirdiniz. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Beşiktaş derbisinde ilk 11'de yer almadınız. Ardından Başakşehir maçında iki gol attınız ve maçı kazandınız. Şimdi 11'de yer alıyorsunuz. Bayern Münih'ten ayrıldığınızdan bu yana dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan yıldız oyuncu, "Uzun süredir futbol oynuyorum. Bu yüzden duygusal inişler - çıkışlar denilen şeyi iyi bilirim. Her iki maçta da oynamak isterdim. Ama daha birkaç derbi maçımız var. Teknik direktör Okan Buruk bana çok sıcak davrandı ve çok yakın iletişim kurduk. Kendime inanmaya devam etmem için beni motive etti. Milli maç arasında iyi antrenmanlar yaptıktan sonra olumlu bir hisse kapıldım: Artık her şey yolunda, uyum sağladım. İşler artık çok daha iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNECEĞİM''

"Almanya Milli Takımı'ndan çıkarılmıştın. Kasım ayında kadroya dahil edilmeyi bekliyor musun ve Süper Lig oyuncusu olarak kadroya girmek daha mı zor?" şeklindeki soru hakkında konuşan Sane, ''Milli takıma geri döneceğim. Türk Ligi'ne gelince; Portekiz'in başarılı milli takımı, Suudi Arabistan'da oynayan oyuncuları kadroya alıyor. Önemli olan bireysel performans, bir oyuncunun gerçekte ne kadar iyi olduğu. O zaman bu performanslar milli takım için de geçerli olabilir."

"BAŞKA HEDEFLERİM VAR"

"Suudi Arabistan'dan herhangi bir teklif aldınız mı?" sorusunu da yanıtlayan Alman isim, "Evet, ilgi var. Ama şu anda başka hedeflerim var. 2026 Dünya Kupası çok, çok önemli. Muhtemelen katılabileceğim son Dünya Kupası olacak. Sonuçta 2030'da 34 yaşında olacağım. Futbolun en büyük etkinliği. Orada olmak istiyorum. Bu benim en büyük kişisel hedefim. Orada olabilirsem benim için bir rüya gerçek olacak."