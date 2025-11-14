Fenerbahçe efsanesi Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis, 87 yaşında hayatını kaybetti. Büyükada'da 2 Ekim Cuma gecesi yaşanan vefat sonrası, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreni ve mezar işlemleri, sevenleri ve futbol camiasını derinden üzdü. Lefter ile 65 yıl süren evlilikleri, Türkiye futbol tarihine damga vurmuş bir aşk hikayesini temsil ediyordu. Peki, Lefter'in eşi kimdir? Stavrini Küçükandonyadis nereli, kaç yaşında öldü? Detaylar haberimizde...

LEFTER'İN EŞİ KİMDİR?

Stavrini Küçükandonyadis, 1947 yılında Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis ile dünyaevine girmiştir. Çift, tam 65 yıl boyunca evli kalmış ve Türkiye spor tarihine örnek bir aile yaşamı bırakmıştır. Lefter'in 2012 yılında vefatının ardından Stavrini, yaşamını ailesine ve sosyal çevresine adadı.

Stavrini, ailesi ve sevenleri tarafından "nazik, zarif ve örnek bir eş" olarak tanınırdı. Lefter ile birlikte geçirdiği yıllar boyunca, hem spor dünyasının hem de toplumun gözünde saygın bir figür olmayı başarmıştır.

STAVRİNİ KÜÇÜKANDONYADİS NERELİ?

Stavrini Küçükandonyadis'in kökeni hakkında sınırlı bilgiler olsa da, ailesi ve çevresi Büyükada kökenli olduğunu belirtmektedir. Ada yaşamına ve kültürüne bağlılığı, hem Lefter ile kurduğu aile hayatında hem de sosyal çevresinde kendini göstermiştir. Büyükada'da cenaze töreninin düzenlenmesi de onun ada ile olan bağını ortaya koymaktadır.

STAVRİNİ KÜÇÜKANDONYADİS KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

87 yaşında hayatını kaybeden Stavrini Küçükandonyadis, 2 Ekim Cuma gecesi Büyükada'da yaşamını yitirdi. Cenazesi, Aya Dimitrios Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından Aya Nikola Ortodoks Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Stavrini'nin vefatı, hem Lefter Küçükandonyadis'in anısını yaşatan hem de spor camiasının saygı ve sevgisini kazanan bir figürün kaybı olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü, yaptığı başsağlığı mesajıyla hem ailesine hem de sevenlerine taziyelerini iletti.